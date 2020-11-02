Fatma Mavi kimdir, neden öldü? Fatma Mavi olayı nedir?

İstanbul'da Fatma Mavi isimli genç kadın evinde gerçekleşen patlama sonrası hayatını kaybetti. Peki, Fatma Mavi ölüm nedeni nedir? Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonunda Ergin A. isimli bir şahsın, Fatma Mavi ile sık görüştüğü belirlendi. Fatma Mavi kim?

Fatma Mavi'nin, 1 Kasım günü, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen patlama neticesinde hayatını kaybetti düşünülürken, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Mavi'nin cinayete kurban gittiği öğrenildi. Peki, Fatma Mavi olayı nedir?

FATMA MAVİ KİMDİR?

Mavi, 31 yaşında ve medya sektöründe çalışıyordu. 1 Kasım günü Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. sokakta yer alan evinde patlama meydana geldi. İlk incelemelerde Mavi'nin patlama nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülse de gerçek başka çıktı.

Fatma Mavi'nin, erkek arkadaşı olduğu bilinen Ergin A. tarafından boğularak öldürülmüş, ardından benzin dökülerek yakılmış olduğu tespit edildi.

FATMA MAVİ OLAYI NEDİR?

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta dün sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

Elde edilen bilgiler ışığında çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A'yı gözaltına aldı. A'nın ifadesinde, "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S., adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktım" dediği öğrenildi.

Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A'nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S'yi de gözaltına aldı.