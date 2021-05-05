FATMA GÜL'DEN 8 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

KAHRAMANMARAŞ'ta Fatma Gül Günal (17), 8 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Fatma Gül Günal (17), 8 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

Molla Gürani Mahallesi'nde yaşayan Günal ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Fatma Gül Günal, 27 Nisan'da kendilerine yatıya gelen kız arkadaşı Nur B. ile evden ayrıldı ve geri gelmedi. Baba Duran Günal, polisi arayarak yardım istedi. Ailenin ve polisin şu ana kadar yaptıkları arama çalışmalarından bir sonuç çıkmazken, Duran Günal, kızının eve dönmesini istediğini söyledi.

Kızının evden ayrıldığı zaman işte olduğunu, oğlunun aramasıyla haberi olduğunu ifade eden Duran Günal, Kızımı en son işe giderken gördüm evde. 'Kardeşlerinin yanında dur' diye bıraktım. Kız arkadaşı Nur B. ile 2 gün evde beraber kaldılar. Kızımı en son 27 Nisan'da gördüm ve ondan sonra da haber alamadım. Küçük kızı ninesine gönderiyor, daha sonra valizini hazırlayıp arkadaşı Nur B.'ye veriyor. Daha sonra kendisi okulun önüne gidiyor ve burada beyaz bir arabaya binerek çekip gidiyor. Kim ya da kimler tarafından götürülüyor, amaçları ne bilmiyorum. Bu olayın üstüne düşmeye devam edeceğim çünkü o beni evladım. Allah kimsenin başına vermesin, kolay değil. Kızım daha önce de 3 defa evden kaçmıştı bu 4'üncü. Ne ben ne de eşim kızıma herhangi bir psikolojik baskı yaptık. Kızım daha önce psikolojik tedavi görmüştü. Ama üstüne giden, baskı yapan kimse olmadı diye konuştu.

Evden ayrıldıktan sonra kızının kendisini ve tüm yakınlarını sosyal medya hesaplarından engellediğini de belirten Günal, Kızıma ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Kızımın yanında kimliği yok, parası yok, bir tek telefonu var. Kızımın eve dönmesini istiyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı