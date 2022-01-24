Fatma Girik'in vefatının ardından Bodrum'daki komşuları da üzüntü yaşıyor

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum'un Torba Mahallesi sakinleri, ilçede uzun yıllardır komşuluk yaptıkları Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Fatma Girik'in, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefatını öğrenen sanatçının Torba Mahallesi'ndeki komşuları da üzüntüye boğuldu. Girik'in oturduğu evin çevresine gelen mahalle sakinleri üzüntülerini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatma Girik'in çok kıymetli bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Aras, "Kendisiyle bizzat görüşüp ziyaretine gidiyordum. Onunla sohbet etme imkanı bulmuştum. Onun eskiden belediye başkanlığı dönemi vardı, o günleri, sanat hayatını ve Bodrum'u konuşurduk. Hep iyileşme ümidiyle bekliyorduk. Ama onu ebediyete uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Çok büyük bir sanatçı ve insandı." ifadelerini kullandı.

"Fatma Girik'in Bodrum'a defnedilmesini istiyoruz"

Girik'in cenazesinin Bodrum'a defnedilmesini arzu ettiklerini aktaran Aras, "Onu biz Bodrum'un bağrında misafir etmek istiyoruz. Eğer ailesi uygun görürse onun da cenazesini çok sevdiği eşi Memduh Ün'ün yanında Torba'da defnetmek istiyoruz. Şu anda bu konuda ailesinden haber bekliyoruz. Onu Bodrum'da en iyi şekilde uğurlamak bizim de son görevimiz olacaktır." açıklamasını yaptı.

"Fatma ablamızı kaybettik"

Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya, mahalleli olarak çok üzgün olduklarını söyledi.

"Türkiye'nin çok sevilen sanatçılarından bir tanesini, Fatma ablamızı kaybettik." diyen Kaya, "Mahalle olarak çok üzgünüz. 30 yıldan fazla süredir mahallemizde oturuyordu. Ben iki dönemdir muhtarım. Vatandaşlarla arası çok iyiydi. Herkesle görüşürdü. Çok üzgünüz. Allah yakınlarına sabır versin." ifadelerini kullandı.

Torba'da tekne sahibi ve kaptanı Adnan Mermer, Fatma Girik'in çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, "Her sabah kendisini sahilde yürürken görürdük. Torba Mahallesi'nin ablasıydı. Türkiye için bir kayıp. Kendisini 10 yıldan fazla süredir tanıyordum. Hiç beklemediğimiz çok kötü bir durum." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Uysal da Girik'i Memduh Ün ile birlikteyken tanıdığını ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Ama Memduh Bey'in ölümünden sonra rahatsızlandı. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.