Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Fatma Girik'in vefat etmesi üzerine hayatına dair pek çok sorunun yanıtı merak edildi. Duayen sanatçı hakkında Fatma Girik'in çocuğu var mı? Fatma Girik evli miydi? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Fatma Girik'in hayatına dair araştırılan konuların yanıtları...

Fatma Girik'in çocuğu var mı? Fatma Girik evli miydi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Fatma Girik'in ölüm haberi bugün milyonları üzüntüye boğdu. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan sevilen oyuncunun vefat haberinin ardından özel hayatına ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. İşte Fatma Girik'in ölüm nedeni ve özel hayatıyla ilgili merak edilenler…

FATMA GİRİK EVLİ MİYDİ?

Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Fatma Girik'in hayat hikayesi de gündem olmuş durumda. Ünlü yönetmen Memduh Ün'le uzun yıllar sevgili olan Fatma Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü kızının adının Ahu olduğu öğrenilmişti.

İŞTE GİRİK'İN ÇOCUĞUNUZ VAR MI SORUSUNA CEVABI

"Çocuk özlememim hiç yok. Koruyucu anne olarak büyüttüğüm 32 yaşında bir kızım var. Şimdi İstanbul'da çalışıyor." 12 Aralık 1942 tarihinde doğan Fatma Girik, 24 Ocak 2022 günü yaşamını yitirdi.

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