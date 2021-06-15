Fatima Gülham Abushanab kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab'ın hayatı ve biyografisi!
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Fatima Gülham Abushanab kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab'ın hayatı ve biyografisi!

Fatima Gülham Abushanab kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab'ın hayatı ve biyografisi!
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Gündemde yer alan isimler arasında Fatima Gülham Abushanab geliyor. Peki, Fatima Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Fatima Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Tüm bilgiler haberimizde...

FATİMA GÜLHAM ABUSHANAB KİMDİR?

Fatima Gülham Abushanab, lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Daha sonra Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Washington D.C.'de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Abushanab'ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress oldu.

Fatima Gülham Abushanab kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab'ın hayatı ve biyografisi!

MERVE KAVAKÇI VE ALİ AHMAD ABUSHANAB'IN KIZI

NATO Zirvesi'nde ülke liderleri ile tek tek bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmeler esnasında eşlik eden kişi dikkatlerden kaçmadı. Herkesin merak ettiği bu ismin Merve Kavakçı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi. Abushanab, Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapıyor.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden o kişinin Merve Kavakçı ve Ali Ahmad Abushanab'ın kızı ve Mariam Abushanab'ın kız kardeşi olan Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA GÖREV YAPIYOR

Abushanab'ın Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

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Fatima Gülham Abushanab kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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