Fatih ve Fetih Konulu Söyleşi Düzenlendi
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Fatih ve Fetih Konulu Söyleşi Düzenlendi

Fatih ve Fetih Konulu Söyleşi Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan'ın yönlendiriciliğinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Üniversitemiz Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan'ın yönlendiriciliğinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Keçiş'in konuk olarak katıldığı "Fatih ve Fetih" konulu canlı söyleşi programı Üniversitemiz resmi Instagram sayfası üzerinden gerçekleştirildi.

Söyleşide Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Keçiş, İstanbul'un Bizans için öneminden bahsederek, İstanbul'un Osmanlı, İslam Dünyası ve Avrupa için öneminden, İstanbul'un Türkler tarafından kaç kere kuşatıldığına, Fatih Sultan Mehmet'in fetih taktiklerine, hazırlıklarına, Bizans'ın kuşatma için yaptığı hazırlıklara, İstanbul'un fethinin sonuçlarına ve etkilerine değindi.

Söyleşi sonunda Üniversitemiz Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan, söyleşiye konuk olarak katılan ve bilgilerini paylaşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Keçiş'e teşekkür etti.

Söyleşinin tekrarı Üniversitemiz resmi Instagram hesabı @osmaniyekorkutatauni üzerinden yayınlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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