Fatih Ürek'in 24 Yıl Önceki Hali Sosyal Medyanın Diline Düştü

Kilo verip bambaşka biri olan Fatih Ürek'in 24 yıl önceki Yaktı Yaktı albüm kapağındaki fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü. Ürek'in eski haliyle yeni hali arasında dağlar kadar fark var.

SOSYAL MEDYADA DEFALARCA PAYLAŞILDI

Fatih Ürek'in şimdiki haliyle dağlar kadar fark olan 24 yıl önceki hali görenleri şaşkına uğrattı. Kırmızı rujuyla dikkat çeken ünlü şarkıcı sosyal medya defalarca paylaşıldı.

İşte Fatih Ürek'in 24 yıl önceki hali:

