Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Fatih Tezcan hakkında araştırmalar yapılıyor. Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan kaç yaşında, nereli? Fatih Tezcan hayatı ve biyografisi!

FATİH TEZCAN KİMDİR?

Fatih Tezcan 1976 senesinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Fatih Tezcan, ilk ve ortaokulun ardından Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni 1993'te İstanbul'da bitirmiştir.

Fatih Tezcan, askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yapmıştır. Fatih Tezcan, 1999 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanmıştır, fakat okulun 2.senesinde bazı nedenlerden dolayı okulu bırakmak durumunda kalmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Fatih Tezcan, 1999 yılında Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yapmıştır. 2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yapan Fatih Tezcan'ın yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayınlanmaya başlamıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet