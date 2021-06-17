Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan kaç yaşında, nereli? Fatih Tezcan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Fatih Tezcan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Fatih Tezcan kaç yaşında, nereli? Fatih Tezcan hayatı ve biyografisi! Fatih Tezcan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Fatih Tezcan hakkında araştırmalar yapılıyor. Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan kaç yaşında, nereli? Fatih Tezcan hayatı ve biyografisi!

FATİH TEZCAN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. Dedeleri Osmanlı muhaciridir. Eski bir İstanbul ailesinden Şükriye Hanım ile Fahri Bey'in oğludur. İlk ve ortaokulun ardından Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni 1993'te İstanbul'da bitirdi. Askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yaptı.

1999'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazandı ancak okulun 2.senesinde ailevi ve fikri nedenlerden ötürü bırakmak durumunda kaldı.

Askerden sonra yoğun bir okuma sürecine başladı. Özellikle Dinler Tarihi, Kur'an ve Hadis Araştırmaları, Yakın Tarih ve Uluslararası İlişkiler konularına büyük ağırlık verdi.

İlk araştırma dosyası yayınlandığında 22 yaşındaydı. "Körfez Savaşı ve Tevrat" ve "Irak'a silah satan ABD şirketleri" konulu Teo-Politik araştırmalarının bir bölümü 1998'de Selâm Gazetesi'nde yer buldu.

1999'da Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yaptı.

2003'te Güzin Hanım'la evlendi. Muhammed Furkan, Mücahid Ahmed isimli 2 erkek ve Nur Filistin isimli 1 kız çocuğu dünyaya geldi. 2007'de boşandı.

2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptı. 500 seneden beri Ortaköy'de ilk İslamî çalışmaya sahne olacak bu dernekte çeşitli araştırma ve seminer faaliyetlerinde bulundu.

Yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayınlanmaya başladı.

Genelde Ortadoğu ve özelde İsrail-Filistin konularında çok sayıda programa konuk oldu.

2006'da kurduğu Analiz Merkezi.com adlı siteyi, Türkiye'nin ilk İslami Haber-Analiz Sitesi yaptı.

2011'de İstanbul'da Hira Çalışma Grubu'nu kurdu. Haniflik Dini ve Devrimci İslam konularına yöneldi, çok sayıda konferans ve seminer verdi.

Aynı yıl Ümmü Gülsüm Hanım ile evlendi. Hira Sevra ve Duru isimli 2 kız çocuğu dünyaya geldi.