Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı
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Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Güncel

Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal toprağa verildi Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal, Adana'da toprağa verildi.

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Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı

Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal toprağa verildi

ADANA - Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal, Adana'da toprağa verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Demirdal'ın tabutunu omuzladı.

Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından 81 yaşındaki iş adamı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal'ın cenazesi bugün Asri Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip düzenlenen törenle aile mezarlığına defnedildi. Demirdal'ın tabutunu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar omuzladı.

Törene kent protokolü ve Demirdal'ın yakınları katıldı.

Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı
Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı
Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı
Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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