Fatih Terim kaç maç ceza aldı?

Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı devirerek bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray'a PFDK'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar nedeniyle 5 maç ceza aldı. Öte yandan Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505 bin TL para cezası verildi.

FATİH TERİM KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi. Deneyimli hoca bu cezayla birlikte Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarını kaçıracak.

505 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

PFDK, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e 3 ay ve 21 günlük hak mahrumiyeti cezası verdi. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505 bin TL para cezası verildi.

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