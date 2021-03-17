Son dakika haber | Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada

17.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:36

Son dakika 3. sayfa haberi... Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada Apartmandaki bisikletin çalınması kameraya yansıdı Fatih'te bir bir apartman içerisinde bulunan bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada

Apartmandaki bisikletin çalınması kameraya yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te bir bir apartman içerisinde bulunan bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de aynı bölgede kapısını açık bulduğu apartmanlardan ayakkabı çaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Fatih Fındıkzade'de meydana geldi. Bir apartmanın içerisinde bulunan bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın bir süre sokağı dolaştıktan sonra apartmana girip bisikleti çaldığı görüldü. Rahat tavırlar sergileyen hırsızın daha önce de mahallede açık bulduğu apartmanlardan ayakkabı çaldığı öğrenildi.

"Biriktirdiğim parayla aldığım bisiklet çalındı"

Bisikleti çalınan Mehmet Oğuz Uysal, "Biriktirdiğim parayla aldığım bisiklet apartmanımızda duruyordu. Bir kadın cumartesi günü gelip bisikleti çaldı. Bu kadın daha önce de buralarda dolaşıp apartmanlardan ayakkabı vs. çalıyormuş. Yakınlarda esnaflara sormuştum, daha önce açık bulduğu apartmanlardan başkalarının ayakkabılarını çalmış. Şikayetçi olacağım" dedi.

Son dakika haber | Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haber | Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haber | Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haber | Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 09:39:22. #1.16#
title