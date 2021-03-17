Son dakika haber | Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada Apartmandaki bisikletin çalınması kameraya yansıdı Fatih'te bir bir apartman içerisinde bulunan bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'teki bisiklet hırsızlığı kamerada

Apartmandaki bisikletin çalınması kameraya yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te bir bir apartman içerisinde bulunan bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de aynı bölgede kapısını açık bulduğu apartmanlardan ayakkabı çaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Fatih Fındıkzade'de meydana geldi. Bir apartmanın içerisinde bulunan bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın bir süre sokağı dolaştıktan sonra apartmana girip bisikleti çaldığı görüldü. Rahat tavırlar sergileyen hırsızın daha önce de mahallede açık bulduğu apartmanlardan ayakkabı çaldığı öğrenildi.

"Biriktirdiğim parayla aldığım bisiklet çalındı"

Bisikleti çalınan Mehmet Oğuz Uysal, "Biriktirdiğim parayla aldığım bisiklet apartmanımızda duruyordu. Bir kadın cumartesi günü gelip bisikleti çaldı. Bu kadın daha önce de buralarda dolaşıp apartmanlardan ayakkabı vs. çalıyormuş. Yakınlarda esnaflara sormuştum, daha önce açık bulduğu apartmanlardan başkalarının ayakkabılarını çalmış. Şikayetçi olacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı