Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

24.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:12

Fatih'te 4 katlı bir apartmanda iddiaya göre çocukların devirdiği elektrik sobasından yangın çıktı. Apartmanı kaplayan dumandan 22 kişi etkilendi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Alipaşa Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın birinci katında elektrikli ısıtıcı çalıştırıldı, bir süre sonra daire içerisinde bulunan çocuklar elektrikli soba ile oynamaya başladı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dairede yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İTFAİYE MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında dumanların tüm binaya yayılması nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 8'i çocuk 22 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulansta oksijen verildi. Vatandaşları sokağa döken yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası sokakta bulunan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda itfaiye aracından uyarı anonsu yapıldı.

Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Furkan Palalı Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 00:12:11. #1.14#
title