Fatih'te sokak hayvanlarına dört dörtlük bakım

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'teki sokak hayvanları, Yedikule Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dört dörtlük bir şekilde muayene edilip tedavi ediliyor.

Fatih Belediyesi Yedikule Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, ilçedeki sokak hayvanlarına örnek koşullarda tedavi, rehabilitasyon ve barınma imkanı sağlıyor. 112 metrekare ana hizmet binasına ve 60 metrekare ek hizmet ünitesine sahip merkezde; operasyon odası, operasyon sonrası bakım odası, bakteriyel enfeksiyon odası, viral enfeksiyon odası ve yoğun bakım ünitesi yer alıyor.

Tüm bakım ve tedavi masraflarının Fatih Belediyesi tarafından karşılanan merkezde 4 veteriner hekim görev yapıyor.

"Bin 500 köpek, 90 kedi kapasitemiz mevcut"

Merkezin geçtiğimiz yıl açıldığını söyleyen Fatih Belediyesi Yedikule Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Başhekim olarak görev alan Kaan Gündoğmuş, "Hayvanlarımızın tedavisi bittiğinde sahiplendirmek için bekletiyoruz. Tabii ki hepsinin bir şahsı olmasını istiyoruz. Güzel bir yuva için biraz bekletiyoruz. Yaklaşık bin 500 tane köpek, 90 tane de kedi kapasitemiz mevcut. Toplam 4 tane hekim olarak çalışıyoruz, 2 tane teknik arkadaşımız var, 1 adet büro personelimiz, 3 adet de işçi arkadaşlarımız var. Bu şekilde 19 kişi olarak görev almaktayız. Köpeklerimiz için ayrı yer kediler için ayrı yetimiz var. Bazı köpeklerimiz de kedilerden rahatsız olabiliyor. Hayvanlarımızın en düşük stres altında olabilmeleri için odaları ayırdık. 2021 yılından beri yaklaşık 10 bin tane kediye, 3 bin tane de köpeğe hizmet verdik" şeklinde açıkladı.

"Çoğu özel klinikte olmayan ilaçlarımız mevcut"

Merkezin hem içinin hem dışının her gün temizlendiğini, hayvanların her türlü ihtiyacının giderildiğini vurgulayan Veteriner Gündoğmuş, "Herkesin içi rahat olsun öncelikle. Ben bunu bir veteriner hekim, bir hayvansever olarak söylüyorum. Her gün sabah akşam mama değişimi, alt değişimi, su değişimi yapılıyor tüm kedi ve köpeklerimize. Mama ihtiyacımız olmuyor, mamalar her zaman bol bol var elimizde. Gördüğünüz dolabımızda ilaçlarımız mevcut. O konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Herkesin içi rahat olsun" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL