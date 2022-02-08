Fatih'te şiddetli yağışın etkisiyle bir sokağı su bastı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te şiddetli yağışın etkisiyle bir sokağı su bastı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fatih'te şiddetli yağışın etkisiyle bir sokağı su bastı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fatih'teki bir sokağı su bastı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fatih'teki bir sokağı su bastı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağış nedeniyle Fatih'teki Yenikapı Kumsalı Sokağı su bastı. Vatandaşlar sular altında kalan sokağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, Fatih, su, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title