Fatih'te şiddetli yağışın etkisiyle bir sokağı su bastı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fatih'teki bir sokağı su bastı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağış nedeniyle Fatih'teki Yenikapı Kumsalı Sokağı su bastı. Vatandaşlar sular altında kalan sokağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa