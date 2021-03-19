Fatih'te sanal kumar operasyonu
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Fatih'te sanal kumar operasyonu

19.03.2021 00:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:30

Fatih'te sanal kumar operasyonu Fatih'te polis, sanal kumar oynatılan daireye baskın düzenledi.

Fatih'te sanal kumar operasyonu

İSTANBUL - Fatih'te polis, sanal kumar oynatılan daireye baskın düzenledi. Operasyonda 15 kişiye ceza kesildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Millet Caddesi'nde bir iş yerinde sanal kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yerini fiziki takibe alan polis ekipleri, çok sayıda kişinin binaya girip çıktığını belirledi. Binaya girip alt katta bekleyen ekipler, dairenin kapısının açılmasıyla harekete geçti. Daireye giren ekipler dairede sanal kumar oynatılmak için kullanılan 31 bilgisayara el koydu. Dairede bulunan 15 kişi hakkında, kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten idari para cezası kesildi.

Fatih'te sanal kumar operasyonu
Fatih'te sanal kumar operasyonu
Fatih'te sanal kumar operasyonu
Fatih'te sanal kumar operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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