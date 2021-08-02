Gözü dönen baba 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı

Fatih'te alkollü olduğu öğrenilen bir kişi iki çocuğunu rehin alarak ilk önce sağa sola küfür savurdu, daha sonra ise çocuklarını bırakarak tüfek ve tabanca ile rastgele havaya ateş açtı. Çocuklarını rehin alan adam, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde saat 22.00 sıralarındayaşanan olayda, 4 katlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen Ümit A. iki çocuğunu rehin aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Pencereden küfürler savuran Ümit A'yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak, Ümit A'yı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra çocukları bırakan adam, bu sefer de pencereden tehditler savurarak tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis özel hareket ekipleri, düzenledikleri başarılı operasyon ile Ümit A'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

"CİNNET GEÇİRDİ BÜYÜK İHTİMALLE, İYİ ÇOCUKTU"

Olaya tanık olan Doğukan Doğu, "Adam önce camdan aşağıya doğru sıkmaya başladı. Polisler hemen geldi. Barikat kurdular, kimse geçemedi buradan. Güvenlik sağlandıktan sonra müdahale timi geldi. Bir buçuk saat sonra şüpheli yakalandı. İçmiş diyorlar" dedi.

"HERKESE ATEŞ ETTİ"

Olayı gören başka bir vatandaş ise, "Ümit ismi, efendi bir çocuk. Neden böyle bir şeye kalkıştı bilmiyorum. Cinnet geçirdi büyük ihtimalle. Polisler oto yıkamadan girdiler. Kolay kolay teslim olacak gibi görünmüyordu. Oto yıkamadan girip arkadan çıkıp öyle yakaladılar zannedersem. Çok ateş etti, herkese ateş etti. Çok bağırıyordu. Cinnet geçirdi büyük ihtimalle, çünkü çok iyi bir çocuktu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı