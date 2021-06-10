Fatih'te Otel Yangını

Saat 13: 16 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Eminönü, Kocamustafapaşa, Bakırköy ve Beyoğlu itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.