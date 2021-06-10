Fatih'te Otel Yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te Otel Yangını

Fatih'te Otel Yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 13: 16 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Eminönü, Kocamustafapaşa, Bakırköy ve Beyoğlu itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 13: 16 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Eminönü, Kocamustafapaşa, Bakırköy ve Beyoğlu itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın esnasında üst katlarda mahsur kalan 10 kişi olay yerinden zarar görmeden kurtarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te Otel Yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 22:33:31. #1.13#

title