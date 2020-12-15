FATİH'TE NARKOTİK DENETİMİ
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FATİH'TE NARKOTİK DENETİMİ

15.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:40
FATİH'TE NARKOTİK DENETİMİ

FATİH'te İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu denetimi yaptı.

FATİH'te İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu denetimi yaptı. İlçe genelinde çeşitli noktalarda yapılan denetimlere asayiş, yunus, trafik şube ekipleri de destek verdi. Denetimlerde durdurulan araç ve yayalar üzerinde aramalar yapıldı. Genel Bilgi Toplama  (GBT) kontrolü yapıldı. Aksaray Valide Sultan Kavşağı'nda yapılan denetimlerde ise uyuşturucu ticaretinden aranması bulunan bir kişi sahte kimlikle yakalandı. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, denetimlerin süreceği öğrenildi.

- İstanbul

FATİH'TE NARKOTİK DENETİMİ
FATİH'TE NARKOTİK DENETİMİ
FATİH'TE NARKOTİK DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:43:04. #1.15#
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