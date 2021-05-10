Fatih'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 27 kişiye para cezası kesildi

Fatih'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki 27 kişiye, toplam 93 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

Fatih'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki 27 kişiye, toplam 93 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs'ta İskenderpaşa Mahallesi'nde dernek olarak faaliyet gösteren ve kapalı olması gereken iş yerinin açık olduğunu tespit etti.

Ekipler denetim için gittikleri iş yerinin iki bölümden oluştuğunu, ön tarafta 22 kişinin oyun oynadığını, arka kısımda ise 5 kişinin kumar oynadığını belirledi.

İş yerinde bulunan 27 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 93 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi Y.P. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış