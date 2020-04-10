Fatih'te kaçak üretilen maskelere el konuldu İstanbul'da kaçak üretilen 11 bin tıbbi maskeye el konuldu.

İstanbul'da kaçak üretilen 11 bin tıbbi maskeye el konuldu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Emin Sinan Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 11 bin tıbbi maske, 4 bin plastik ambalaj ve 4 bin etiket ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA