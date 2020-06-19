Fatih'te iş yerlerini su bastı Fatih'te iş yerlerini su bastı Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı.

Fatih'te iş yerlerini su bastı

İSTANBUL - Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Göle dönen caddede sular dükkanlara kadar girdi

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış bugün de etkili oldu. Fatih çevresinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Fatih'in en işlek caddesinde yağmur suları dükkanlara kadar girdi. Göle dönen Fevzipaşa Caddesi esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA