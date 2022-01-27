Fatih'te feci ölüm, kendi yaktığı ateşte yanarak yaşamını yitirdi - Haberler
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Fatih'te feci ölüm, kendi yaktığı ateşte yanarak yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fatih'te feci ölüm, kendi yaktığı ateşte yanarak yaşamını yitirdi Fatih'te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te feci ölüm, kendi yaktığı ateşte yanarak yaşamını yitirdi

İSTANBUL - Fatih'te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir dükkanın içinde ateş yaktı. Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Mehmet Kaya'nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çevrede esnaf olan Alaaddin Ergün, "Arkadaşımızdı. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Ailesi Gaziantep'te yaşıyor. Madde bağımlısıydı. Biz içme diyorduk. Ateş yakarken kendisini yakmış" dedi.

Fatih'te feci ölüm, kendi yaktığı ateşte yanarak yaşamını yitirdi

Fatih'te feci ölüm, kendi yaktığı ateşte yanarak yaşamını yitirdi

Fatih'te feci ölüm, kendi yaktığı ateşte yanarak yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - 3. Sayfa

Madde bağımlısı, Mehmet Kaya, Fatih, 3. Sayfa, Haber

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