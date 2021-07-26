Fatih'te eve baskın; 1 kilogram esrar ele geçirildi
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Fatih'te eve baskın; 1 kilogram esrar ele geçirildi

Fatih'te eve baskın; 1 kilogram esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK/ FATİH'te uyuşturucu madde satışı yapılan eve düzenlenen baskında, 1 kilogram 330 gram esrar ele geçirildi.

Ali Çağlar TINBEK/ FATİH'te uyuşturucu madde satışı yapılan eve düzenlenen baskında, 1 kilogram 330 gram esrar ele geçirildi. Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan adrese önceki gün baskın düzenlendi. Yapılan aramada 1 kilogram 330 gram kubar esrar ele geçirilirken, V.A., isimli şüpheli gözaltına alındı. V.A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Fatih'te eve baskın; 1 kilogram esrar ele geçirildi
Fatih'te eve baskın; 1 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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