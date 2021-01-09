Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı
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Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı

09.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:13

FATİH'te yabancı uyruklu bir kişi balkonundan evde bulunan eşyalarını sokağa attı.

FATİH'te yabancı uyruklu bir kişi balkonundan evde bulunan eşyalarını sokağa attı. Halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör gibi birçok eşyayı sokağa atan adamın o anları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlginç olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nden meydana geldi. 5 katlı binanın 3. katında oturan yabancı uyruklu kişi henüz bilinmeyen bir nedenle öfkelenerek balkondan eşyalarını atmaya başladı. Evde eline geçirdiği ne varsa sokağa atan adamı çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

"SEN DE ATLA"

Masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi gibi çok sayıda eşyayı balkondan sokağa atan adama vatandaşlar "yeter" diye bağırarak tepki gösterirken, bir vatandaşında da "sen de atla sen de" diye bağırması dikkat çekti. Bu sırada atılan eşyalardan park halindeki otomobil zarar gördü. Otomobilin arka camı kırılırken, tüm bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öfkeli adam komşuları tarafından sakinleştirilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

- İstanbul

Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı
Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı
Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı
Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı
Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı
Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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