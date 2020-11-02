Fatih'te drone destekli Kovid-19 denetimi yapıldı
02.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:57
Fatih'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Fatih'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.??
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Eminönü Meydanı'nda drone kullanarak, maske ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ekipler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda bilgilendirerek, yanlış maske takanları uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız