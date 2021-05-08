Son dakika haberi! Fatih'te daha önce 3 kez mühürlenen derneğe koronavirüs baskını
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Son dakika haberi! Fatih'te daha önce 3 kez mühürlenen derneğe koronavirüs baskını

Son dakika haberi! Fatih'te daha önce 3 kez mühürlenen derneğe koronavirüs baskını
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Fatih'te daha önce koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kez mühürlenen derneğe, polis ekipleri yine baskın düzenledi.

Fatih'te daha önce koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kez mühürlenen derneğe, polis ekipleri yine baskın düzenledi. İçeride bulunan 28 kişiye ceza kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekiplerinin de tedbirleri ihlal eden kişilere yönelik denetimleri sürüyor. Fatih, Namık Kemal Caddesi'nde daha önce tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kez mühürlenen dernekte, tekrar iskambil ve okey oynandığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri baskın düzenledi. Yapılan baskında, dernekte koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yakalanan 28 kişiye, para cezası kesildi. Öte yandan derneğin sahibi olan Süleyman Akyel isimli kişiye mühür kırmaktan da adli işlem yapıldı.


- İstanbul
Son dakika haberi! Fatih'te daha önce 3 kez mühürlenen derneğe koronavirüs baskını
Son dakika haberi! Fatih'te daha önce 3 kez mühürlenen derneğe koronavirüs baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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