Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Fatih'te döviz bürosu çalışanı bir kişiyi darbederek elindeki çantayı gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Fatih'te döviz bürosu çalışanı bir kişiyi darbederek elindeki çantayı gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vidinli Tevfik Paşa Caddesi'nde 3 kişinin, elinde çantasıyla yürüyen döviz bürosu çalışanının önünü kesip darbederek gasbetmeye çalışması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelileri Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde yaşanan kovalama sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu I.J, F.Ç. ve U.S'nin Aksaray Meydanı'nda da benzer yöntemle bir kişi gasbetmeye çalıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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