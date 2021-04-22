Fatih'te bir kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi
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Fatih'te bir kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Fatih'te denize itildiği iddia edilen kişi boğularak hayatını kaybederken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te denize itildiği iddia edilen kişi boğularak hayatını kaybederken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serkan A., Galata Köprüsü'nün alt katından henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Uzun'u (38), denize itti.

Suya düşen Uzun, boğularak yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Uzun'un cesedi sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cesedi araca konularak, morga gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Serkan A'yı gözaltına aldı.

Fatih'te bir kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi
Fatih'te bir kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi
Fatih'te bir kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi
Fatih'te bir kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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