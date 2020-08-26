Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
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Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı

İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs, bir süre evlerinde de kaldığı arkadaşının eşini taciz edip otele çağırdı. Kadının eşine durumu anlatması üzerine otelde pusu kuran koca ve yakınları, arkadaşını 'Harama göz diktin' deyip linç etti.

26.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:55

Fatih'te, geçen ay evlerinde bir süre misafirleri olan eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriyeli kadın durumu eşine söyledi. Kadının eşi, yakınları ile otele giderek buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye dayak attı. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.

EVİNDE KALDIĞI ARKADAŞININ EŞİNİ TACİZ ETTİ

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E. 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı. A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı. Mudar E. evden ayrıldıktan sonra A.H'yi yine taciz etmeyi sürdürürdü.

Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı

OTELE DAVET ETTİ

Muda E, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti. A.H. bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U. yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı. Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı.

'HARAMA GÖZ DİKTİN' DEYİP DÖVDÜLER

Mudar E'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları 'Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin' diye bağırarak onu dövmeye başladı. Linç girişimi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (11)
BÜŞRA: Vay arkadaş hadiseye vakaya olaya bak tıpkı yerli dizi gibi la.
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ISTANBULU: Hani maskeler ???? corona yokmu orada ?
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LFC: ülke yol geçen hanı. türk hariç her milletten var
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