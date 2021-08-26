Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

Fatih'te 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alev alev yanan dairedeki yangın üst katlara sirayet etti. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı