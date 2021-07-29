Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü
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Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü

Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Fatih'te 3 katlı metruk binanın içinde çökme meydana geldi.

Fatih'te 3 katlı metruk binanın içinde çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sinan Mahallesi Değirmenci Sokak'taki 3 katlı metruk binanın iç kısmının bir bölümü çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadan bir kişi yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri enkazda yaralı olup olmadığını araştırıyor.

Bu arada binanın duvarında "Tehlikeli yapıdır. Can ve mal emniyeti açısından yaklaşmayınız. Araç park etmeyiniz." yazısının bulunduğu dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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