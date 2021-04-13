Son dakika! Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı Fatih'te sabah saatlerinde 2 katlı metruk ahşap binada yangın çıktı.

Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı

İSTANBUL - Fatih'te sabah saatlerinde 2 katlı metruk ahşap binada yangın çıktı. Bina alev alev yanarken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 07: 00 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Mehmet Paşa Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk ahşap binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın alev alev yandığı anlar kamerada

Bina alev alev yanarken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Herhangi can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika! Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı
Son dakika! Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı
Son dakika! Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı
Son dakika! Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı
Son dakika! Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 08:36:11. #1.15#
title