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Son dakika haberleri | Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı Fatih'te 2 katlı ahşap apart otelde yangın paniği Fatih'te 2 katlı ahşap apart otelin çatısında yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı

Fatih'te 2 katlı ahşap apart otelde yangın paniği

İSTANBUL - Fatih'te 2 katlı ahşap apart otelin çatısında yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan müşteriler tahliye edilirken oteldeki yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 06.30 sıralarında Fatih Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 2 katlı ahşap apart otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korku ve panik yaşayan müşteriler otelden tahliye edildi. Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri | Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı

Son dakika haberleri | Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı

Son dakika haberleri | Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı

Son dakika haberleri | Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı

Son dakika haberleri | Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
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