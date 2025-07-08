Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'dan ilkinin fethettiği ikicisinin şehzade sancağı olan üçüncüsünün doğduğu şehir hangi

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'dan ilkinin fethettiği ikicisinin şehzade sancağı olan üçüncüsünün doğduğu şehir hangisidir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'dan ilkinin fethettiği ikicisinin şehzade sancağı olan üçüncüsünün doğduğu şehir hangisidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

FATİH SULTAN MEHMET, YAVUZ SULTAN SELİM, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'DAN İLKİNİN FETHETTİĞİ İKİCİSİNİN ŞEHZADE SANCAĞI OLAN ÜÇÜNCÜSÜNÜN DOĞDUĞU ŞEHİR HANGİSİDİR?

A: Amasya

B: Manisa

C: Trabzon

D: Konya

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?