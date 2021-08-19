Son dakika gündem: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası; 3 yaralı
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Son dakika gündem: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Ankara istikametinde seyir halindeki otomobile başka bir otomobil çarpıp kaçtı.

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Ankara istikametinde seyir halindeki otomobile başka bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazada bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında FSM Köprüsü'nde yaşandı. İddiaya göre, Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 5410 plakalı otomobile, aynı istikamette seyreden başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere vururken, çarpan sürücü otomobiliyle kaçtı.

3 KİŞİ YARALIKazada 34 UL 5410 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza nedeniyle köprünün Ankara istikametinde yoğunlaşan trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.POLİS, KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDEÖte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Son dakika gündem: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika gündem: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika gündem: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası; 3 yaralı
Son dakika gündem: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası; 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

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