Fatih Proje Yönetim Sistemi (Pys) Devreye Girdi

YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce Eğitimde FATİH Projesi'nin ağ altyapı, donanım ve erişim bileşenlerinin tek yapı üzerinden yönetilmesi için FATİH Proje Yönetim Sistemi (PYS) oluşturuldu.

YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce Eğitimde FATİH Projesi'nin ağ altyapı, donanım ve erişim bileşenlerinin tek yapı üzerinden yönetilmesi için FATİH Proje Yönetim Sistemi (PYS) oluşturuldu. FATİH (PYS) üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi okulların; Tesis Bilgi Sistemi Yönetimi, Envanter Yönetim Sistemi, Arıza Takip Sistemi, Keşif İşlemleri ve Çağrı Merkezi yönetim işlemleri yürütülecek.

FATİH Projesi kapsamında kurulum yapılan okulllarda etkileşimli tahta, ağ altyapı ve İnternet erişim arızalarının FATİH Proje Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden bildirimi ve takibi yapılabilcek.

FATİH Proje Yönetim Sistemi (PYS)'ne; web, mobil, uygulama ve Çağrı Merkezi üzerinden erişim sağlanarakarıza kaydı işlemleri gerçekleştirilebilicek. PYS'ye web ortamından erişim için http://fatihpys. eba. gov. tr/ adresi, mobil cihazlardan erişim için Android ve IOS uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebilen FATİHPYS isimli mobil uygulama ve cep telefonuyla erişim için hafta içi 08. 00-18. 00 saatleri arasında 0850 808 48 82 numaralı FATİHPYS Çağrı Merkezi'nden hizmet alınabilecek.

Kaynak: Habermetre