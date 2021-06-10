Fatih Proje Yönetim Sistemi (Pys) Devreye Girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Proje Yönetim Sistemi (Pys) Devreye Girdi

Fatih Proje Yönetim Sistemi (Pys) Devreye Girdi
Habermetre - Haberler | Toplum

YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce Eğitimde FATİH Projesi'nin ağ altyapı, donanım ve erişim bileşenlerinin tek yapı üzerinden yönetilmesi için FATİH Proje Yönetim Sistemi (PYS) oluşturuldu.

YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce Eğitimde FATİH Projesi'nin ağ altyapı, donanım ve erişim bileşenlerinin tek yapı üzerinden yönetilmesi için FATİH Proje Yönetim Sistemi (PYS) oluşturuldu. FATİH (PYS) üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi okulların; Tesis Bilgi Sistemi Yönetimi, Envanter Yönetim Sistemi, Arıza Takip Sistemi, Keşif İşlemleri ve Çağrı Merkezi yönetim işlemleri yürütülecek.

FATİH Projesi kapsamında kurulum yapılan okulllarda etkileşimli tahta, ağ altyapı ve İnternet erişim arızalarının FATİH Proje Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden bildirimi ve takibi yapılabilcek.

FATİH Proje Yönetim Sistemi (PYS)'ne; web, mobil, uygulama ve Çağrı Merkezi üzerinden erişim sağlanarakarıza kaydı işlemleri gerçekleştirilebilicek. PYS'ye web ortamından erişim için http://fatihpys. eba. gov. tr/ adresi, mobil cihazlardan erişim için Android ve IOS uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebilen FATİHPYS isimli mobil uygulama ve cep telefonuyla erişim için hafta içi 08. 00-18. 00 saatleri arasında 0850 808 48 82 numaralı FATİHPYS Çağrı Merkezi'nden hizmet alınabilecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sarp Akkaya Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Aziz Yıldırım Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Proje Yönetim Sistemi (Pys) Devreye Girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:40:46. #1.14#

title