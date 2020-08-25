Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, kanala sunduğu gerekçede "Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

FOX TV'deki görevinden istifa ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Fatih Portakal'ın kanalla iplerini koparmasının perde arkası netleşmeye başladı. Konuyla ilgili edindiği bilgileri köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Portakal'ın yolda araçlardan kendisine küfür edenler olduğunu belirterek "Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor" diyerek istifa ettiğini aktardı.

"KÜFREDİYORLAR, KALDIRAMIYORUM"

Altaylı'nın yazısına göre; Fatih Portakal, FOX TV'ye istifa gerekçesi olarak şunları söyledi: "Yoruldum. Üzerimde arzu etmediğim bir yük var. Muhalefetin sesi gibi görülüyorum. Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Evim drone'la izleniyor. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum. Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor."

KANALDAN AYRILIRKEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Fatih Portakal, FOX TV'den istifa ettikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."

YERİNE SELÇUK TEPELİ GETİRİLDİ

Fatih Portakal'ın istifasının ardından FOX ana haberin başına Habertürk TV'den Selçuk Tepeli getirildi. Uzun süredir Serap Belet'le beraber 'Gün Başlıyor' programını yapan Tepeli bugün veda etti. Canlı yayındaki vedaya Serap Belet, Ebru Baki ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da katıldı. Canlı yayında, yeni görevi için tebrikleri kabul eden Tepeli Habertürk TV yönetimine ve arkadaşlarına teşekkür etti.