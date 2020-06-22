Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal hayatı ve biyografisi!
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Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal hayatı ve biyografisi!

Haber spikerliği yapan gazeteci Fatih Portakal sık sık gündem oluyor ve vatandaşların merak konusu oluyor. Peki, Fatih Portakal kimdir? İşte, Fatih Portakal hayatı ve biyografisi!

Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal hayatı ve biyografisi!
22.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:07

Gazeteci ve haber sunucusu Fatih Portakal'ın hayat hikayesi ile merak ediliyor. İşte merak edilen Fatih Portakal kimdir, Fatih Portakal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1968

Doğum: 2 Şubat 1968

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli: Nazilli, Aydın

Eğitim: İstanbul Üniversitesi (1993), İstanbul Aydın Üniversitesi

Fatih Portakal 2 Şubat 1967, Nazilli, Türk gazeteci ve sunucu.

İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmaktadır.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.

Eserleri

Ses'SİZ (2012)

Aklımla Dalga Geçme (2016)

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