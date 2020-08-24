Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığı yönünde çıkan haberler sonrası yerine geçmesi muhtemelen 4 isim gündeme geldi: İsmail Küçükkaya, Selçuk Tepeli, Deniz Zeyrek, Cüneyt Özdemir.

Fatih Portakal'ın çalıştığı kanaldan istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Portakal'ın neden istifa ettiği merak konusu olurken "Yerine kim geçecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifasını verdiği iddia edildi. Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'ün tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyen Portakal'ın eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı belirtildi. Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası medya kulislerinde FOX TV'de haberleri kim sunacak sorusu sorulmaya başlandı.

Medya kulislerinde Fatih Portakal'ın yerine geçmesi olası 4 isim var;

- İsmail Küçükkaya

- Selçuk Tepeli

- Deniz Zeyrek

- Cüneyt Özdemir

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan gelen bilgilere göre; kanal yönetimi Portakal'ı ikna etmeye çalışıyor. Portakal'ın ise, ikna çabalarına karşı, "Yorulduk, bırakıyorum artık. Yeter bu kadar" dediği öğrenildiği ve geri dönmemekte kararlı olduğu öğrenildi.