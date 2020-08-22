Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
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Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı

Türkiye için tarihi öneme sahip doğal gaz keşfiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Hayırlı olsun" dedikten sonra sorularını ardı ardına sıraladı.

22.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:42

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz keşfi gerçekleştirildiğini açıklaması üzerine bir paylaşımda bulundu.

Hükümete yönelik muhalif tutumuyla tanınan Portakal, "Hayırlı olsun diye başladığı paylaşımını "Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?" sorularıyla bitirdi.

Fatih Portakal'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok yorum alan gönderiler arasına girdi.

İşte Portakal'ın o paylaşımı;

Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip soruları peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı

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