Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı Türkiye için tarihi öneme sahip doğal gaz keşfiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Hayırlı olsun" dedikten sonra sorularını ardı ardına sıraladı.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz keşfi gerçekleştirildiğini açıklaması üzerine bir paylaşımda bulundu. Hükümete yönelik muhalif tutumuyla tanınan Portakal, "Hayırlı olsun diye başladığı paylaşımını "Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?" sorularıyla bitirdi. Fatih Portakal'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok yorum alan gönderiler arasına girdi. İşte Portakal'ın o paylaşımı;