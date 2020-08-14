Fatih Öztürk kimdir? Fatih Öztürk nereli? Fatih Öztürk hangi takımlarda oynadı?
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Fatih Öztürk kimdir? Fatih Öztürk nereli? Fatih Öztürk hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'a transfer olan başarılı kaleci, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Peki, Fatih Öztürk kimdir? Fatih Öztürk nereli?

Fatih Öztürk kimdir? Fatih Öztürk nereli? Fatih Öztürk hangi takımlarda oynadı?
14.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:55

Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a transferi ile gözde konumda. Büyük ölçüde anlaşan Fatih Öztürk'ün, Galatasaray'a transfer oldu. Peki Fatih Öztürk kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

FATİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Fatih Öztürk futbol kariyerine Fransa'da başladı. Eskişehirli başarılı futbolcu, 2007 yılında Yurtkur amatör takımına geldi ve 2008 yılında Eyüpspor'da profesyonel oldu. 2010 yılında Gölcükspor'a kiralandı burada gösterdiği performansla birçok 1.lig ekibinin dikkatini çekti. Fatih ayrıca bu sezonda ikisi de penaltıdan olmak üzere Kırıkkalespor ve Kırıkhanspor ağlarını havalandırdı. 2011-2012 sezonunda ise 1461 Trabzon takımına transfer oldu. 1461 Trabzon'da 31 maça çıktı ve Şampiyonluk sevinci yaşadı. Fatih 2012-13 sezonunda ise 1461 Trabzon'la Spor Toto 1.lig'de mücadele etti. Türkiye kupasında'da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında dikkat çeken Fatih, Tolunay Kafkas'ın beğenisini kazandı. Tolunay Kafkas yaptığı bir açıklamada 2013-14 sezonunda Fatih'in de kadroya dahil edileceğini açıkladı. Trabzonspor'da ilk resmi maçına Ligin son haftasında küme düşen Antalya maçında sahaya çıktı. 2 sezon Trabzonda oynadıktan sonra 2015 yılında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

Fatih Öztürk doğum tarihi : 22 Aralık 1986

Fatih Öztürk kaç yaşında : 33 yaşında

Fatih Öztürk mevkisi ne?: Kaleci

Farih Öztürk aslen nereli? : Fransa doğumlu

Fatih Öztürk boyu: 1,91 m

Fatih Öztürk kilosu kaç : 86 kg

Fatih Öztürk burcu ne : Oğlak

Fatih Öztürk forma numarası kaç : 99

Fatih Öztürk kimdir? Fatih Öztürk nereli? Fatih Öztürk hangi takımlarda oynadı?

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