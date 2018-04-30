Fatih'in Belediye Başkanı Hasan Suver Oldu

Fatih Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Hasan Suver 25 oy ile yeni başkan seçilirken, CHP'liler ise seçimde oy kullanmadı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in istifa etmesinin ardından boşalan Fatih Belediye Başkanlığı koltuğu için olağanüstü toplanan belediye meclisi yeni başkanı seçti. Başkanlık için AK Parti grubu, Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hasan Suver'i aday gösterdi. CHP grubu ise aday çıkarmadı. 37 üyeli Fatih Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 25, CHP'nin ise 12 üyesi bulunuyor. CHP'lilerin oy kullanmadığı seçimde yeni başkan kullanılan 25 oyun 25'ini alarak seçildi.

"Fatih'lilere hizmet etmek onurdur"

Az zamanda çok iş başaracaklarını ifade eden Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Bu tarihi güne tanıklık ettiğiniz ve kullandığınız oylar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu sonucun Fatihimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Malum bugün Berat Kandili, kandilin de bugüne denk gelmesini anlamlı buluyor hepinizin kandilini ayrıca tebrik ediyorum. Fatih çok farklı ve kadim bir şehir, Fatih'te yaşamak Fatihlilere hizmet etmek bir ibadet ve onurdur. Ben inanıyorum ki bu onuru bütün meclis üyesi arkadaşlarım hak etmiştir. Fakat yaşadığımız bir süreç var, genel başkanımızın takdirleri sonucunda ben aday gösterildim ve sistem tarafından da bu göreve layık görüldüm. Bundan dolayı da sizlere teşekkür etmek istiyorum, zamanın kısa işin çok ve yükün ağır olduğu bir süreç var önümüzde. İnşallah çok kıymetli il başkanımızın da belirttiği gibi az laf çok iş ile bu kısa sürede, genel başkanımızın hedef gösterdiği yüzde 60 seviyelerine ulaşacağız" diye konuştu.

Kullanılan oyların ardından, uzun yıllar Fatih Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Demir, başkanlık mührünü seçilen yeni Belediye Başkanı Hasan Suver'e teslim etti. Devir teslim törenine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve ilçe meclis üyeleri katıldı. - İSTANBUL