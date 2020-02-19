Fatih Erkoç'tan Bursa'da konser
Caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç, akustik tarzda yorumladığı şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.
Caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç, akustik tarzda yorumladığı şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Gecede, vokalistliğin yanı sıra enstrüman çalarak da sevenlerinin karşısına çıkan Erkoç sanatseverlerden tam not aldı.
Konserde sahne alan koro şefi Bahadır Sevik ve Erkoç'un sahne performansı Bursalı müzikseverler tarafından beğeni kazandı.