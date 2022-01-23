Fatih Erbakan: Sedef Kabaş'ın ifadelerini doğru bulmuyoruz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erdoğan, televizyon programındaki konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a ilişkin, "Hanımefendinin ifadelerini asla tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Bu ifadeler sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na değil, başka siyasetçi, devlet adamına da asla söylenmemesi gereken ifadelerdir" dedi.

Yeniden Refah lideri Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında gittiği Gümüşhane'de, basın toplantısı düzenledi. Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak, iktidarın da muhalefetin de 'yanlışına yanlış doğrusuna doğru' diyerek Türk siyasetinde çığır açıyoruz. 'Tek çare geçmişte olduğu gibi bugün de Milli Görüş' diyoruz. Bundan böyle Milli Görüş'ün vakti gelmiştir" dedi. Erbakan, adaletin önemine değinerek, "Bir kere adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, barış olmaz, kardeşlik olmaz, ekonomi olmaz, yatırım olmaz, üretim olmaz" diye konuştu.

Erbakan ayrıca, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'ın sözlerine ilişkin, "Gazeteci hanımefendinin ifadelerini asla tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Çok yakışıksız, çok çirkin ifadeler kullanmışlar, işi çok ileri götürmüşler. Bu ifadeler sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na değil, başka siyasetçi devlet adamına da asla söylenmemesi gereken ifadelerdir" değerlendirmesinde bulundu.