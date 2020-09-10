Fatih Erbakan kimdir? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kaç yaşında, nereli? Fatih Erbakan hayatı ve biyografisi!

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YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN KİMDİR?

1 Ocak 1979 tarihinde doğan Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş Lideri merhum Prof Dr. Necmettin Erbakan'ın 3. çocuğudur.

Muhammed Ali Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.

Üniversite eğitimi sırasında Milli Gençlik Vakfı çalışmalarında aktif görevler üstlenmiştir.

Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler almıştır. Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Başdanışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın vefatı sonrası, adına kurduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmektedir.

99 Kurucular Kurulu üyesiyle birlikte 23 Kasım 2018 tarihinde Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.