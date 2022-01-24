Fatih Erbakan'dan Sedef Kabaş yorumu: Çok çirkin ifadeler, işi çok ileri götürmüşler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'la ilgili bir değerlendirmede Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Kabaş'ın kullandığı ifadelerin bir devlet adamına söylenmemesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Çok yakışıksız, çok çirkin ifadeler kullanmışlar, işi çok ileri götürmüşler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

"İŞİ ÇOK İLERİ GÖTÜRMÜŞLER"

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili bir değerlendirme de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Kabaş'ın ifadelerini asla tasvip etmediklerini ve doğru bulmadıklarını belirten Erbakan, "Çok yakışıksız, çok çirkin ifadeler kullanmışlar, işi çok ileri götürmüşler. Bu ifadeler, sadece sayın Cumhurbaşkanı'na değil, başka siyasetçi devlet adamına da asla söylenmemesi gereken ifadelerdir" dedi.

KILIÇDAROĞLU DESTEK VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedef Kabaş'a destek vererek şu değerlendirmeyi yapmıştı: "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı."

AKŞENER: KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuyla ilgili açıklamasında "İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor. Bunlar kaybedeceğini anlamanın psikolojisine uygun davranışlar. Kaybedeceğini anlayan insan ne yapar; korkutmaya çalışır, güç kullanmaya yönelir. Ellerinde, tırnak içinde devlet gücü var. Hukuku da guguk yaptılar. Muhalefeti ve muhalif insanları korkutuyorlar. Amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak" ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri