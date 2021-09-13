Fatih Erbakan'dan korona aşısıyla ilgili dikkat çeken yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Erbakan'dan korona aşısıyla ilgili dikkat çeken yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika
Fatih Erbakan'dan korona aşısıyla ilgili dikkat çeken yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşılarıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. Aşı olmadığını ve olmayı da düşünmediğini belirten Erbakan, mRNA aşısı olanlar için "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" dedi

Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AŞI OLMADIM, OLMAYI DA DÜŞÜNMÜYORUM"

Fatih Erbakan, aşı olup olmadığıyla ilgili soruya ise çarpıcı bir yanıt verdi. Aşı olmadığını ifade eden Erbakan, "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." diye konuştu.

"VİRÜS SİYONİZMİN AMAÇLARINA HİZMET EDECEK"

Koronavirüs aşısına karşı şüphelerinin olduğunu söyleyen Erbakan, "Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor" dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ersin Tatar Vahap Seçer Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Kylie Jenner
Spor Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih Erbakan'dan korona aşısıyla ilgili dikkat çeken yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:40:54. #1.12#