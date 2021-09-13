Fatih Erbakan'dan korona aşısıyla ilgili dikkat çeken yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir

Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AŞI OLMADIM, OLMAYI DA DÜŞÜNMÜYORUM"

Fatih Erbakan, aşı olup olmadığıyla ilgili soruya ise çarpıcı bir yanıt verdi. Aşı olmadığını ifade eden Erbakan, "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." diye konuştu.

"VİRÜS SİYONİZMİN AMAÇLARINA HİZMET EDECEK"

Koronavirüs aşısına karşı şüphelerinin olduğunu söyleyen Erbakan, "Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor" dedi.

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