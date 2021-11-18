Fatih Erbakan'dan "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna yanıt: Oy almaya yönelik

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Helalleşeceğiz diyerek yeni bir gündem yaratmıştı. Partisinin grup toplantısında çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. Bu insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmları ile helalleşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"LAİKLİK SÖYLEMİNİ BIRAKTILAR"

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna yanıt veren, 28 Şubat sürecinde görevden el çektirilen Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hep söylüyorum. CHP'nin siyaseti son 10 senede değişti. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın milli görüş siyasetinin çok etkisi var. AK Parti'nin iktidarı ve milli görüşe uzak bir siyasetin karşılık alamaması onları bu noktaya itti. Laiklik söylemini de bıraktılar." diye konuştu.

"HELALLEŞME FIRSATI OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olamayacağını söyleyen Erbakan, "Kılıçdaroğlu'nun hamlesi oy almaya yönelik gözüküyor. Artık, 'Laiklik elden gidiyor' deseler ters tepecek. Söylem değiştirip bu noktalara geldiler. 'Başörtülülerin de partisiyiz' imajı vermeye çalışıyorlar. Milli Görüş çizgisinde olmayan bir ismin cumhurbaşkanı olması zorlaştı. CHP'nin oyları yüzde 25'i aşmıyor. O nedenle böyle bir fırsatı elde edip helalleşme fırsatı olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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