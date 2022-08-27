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Fatih Erbakan, 6'lı masayı eleştirdi

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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'de büyük bir iktidar boşluğu olduğu kadar, büyük bir muhalefet boşluğu olduğu da sıkça dile getirilmektedir.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'de büyük bir iktidar boşluğu olduğu kadar, büyük bir muhalefet boşluğu olduğu da sıkça dile getirilmektedir. Bu kanaatin yaygınlaşmasının en büyük sebebi, 6'lı masa denilen tuhaf yapının arz ettiği acziyet görüntüsüdür." dedi.

Ereğli ilçesindeki Yeniden Refah Partisi ilçe kongresine katılan Fatih Erbakan, partililere seslendi. Erbakan, "Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde masa başındakiler dediğimiz 6 parti 6'ıncı kez bir araya geldi. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış? aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistem de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı? Kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi? Bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz." dedi.

'BU SINAV DERHAL İPTAL EDİLMELİ'

Öğretmenlerle ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erbakan, şunları söyledi:

"Ülke genelinde öğretmenlerimizin 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ve 'Uzman Öğretmenlik' ve 'Başöğretmenlik' kariyer basamakları için 19 Kasım'da yapılması planlanan sınavla ilgili tepkileri artarak devam ediyor. Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz; bu kanun revize edilmeli ve bu sınav da derhal iptal edilmelidir. Yeniden Refah iktidarında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu 'hak temelli' ve 'mesleğin itibarının hak ettiği yere getirilmesi' odaklı olmak üzere revize edeceğiz. Mesleğe yıllarını vermiş öğretmenlerimizin tamamına 'Başöğretmenlik' unvanını vererek olası bir haksızlığın önüne geçeceğiz. Meslekte deneyiminin erken döneminde olan öğretmenlerimize ise sınavla değil, sınav başvuru şartlarında aranan 'Mesleki Çalışma Belgeleri'ne dayalı olarak geliştirilmiş bir puanlama sistemi ile 'Uzman Öğretmenlik' ve 'Başöğretmenlik' unvanları verilecek. Öğretmenlerimizin mesleki itibarı, gelir düzeyi ve kariyer basamakları ile ilgili sorunlarını iktidarımızda çözüme kavuşturacağımızı başta kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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